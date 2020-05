Due ipotesi per il prossimo mercato: la sessione 'estiva' comincerà a settembre

Tra le tematiche centrali del Assemblea di Lega c'è anche il calciomercato e le date della prossima sessione. L'indicazione, ancora non definita con precisione nei giorni ma attesa tra oggi e domani, è di un calciomercato che inizi tra i primi giorni di settembre e finisca nella prima settimana circa di ottobre. 1 settembre-5 ottobre e 5 settembre-10 ottobre sono le due ipotesi al vaglio. Da non scordare, però, che dal 1 giugno al 31 agosto ci sarà la possibilità di sottoscrivere accordi preliminari coi calciatori, per permettere alle società di non subire passivamente eventuali accordi di federazioni con il mercato aperto (Germania e Francia gli esempi principali).

La FIFA, che il 3 giugno invierà le sue FAQ definitive che conterranno indicazioni anche su questo, darà probabilmente la possibilità fino a 10 giorni prima dell'inizio della sessione di anticipare la sessione di mercato. La finestra nel suo complesso non potrà durare oltre 12 settimane e dunque potrebbe iniziare anche dal 3 agosto, a campionato finito oppure dal 20 quando è previsto il termine della stagione e anche dei campionati minori in Italia.