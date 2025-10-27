Due titolari usciti a pezzi da Napoli-Inter: turno di riposo col Lecce?

Oggi alle 17:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Due dei titolari del Napoli nel match contro l'Inter potrebbero riposare nella partita di domani contro il Lecce. David Neres e Alessandro Buongiorno sono tornati titolari nella sfida di sabato scorso, ma potrebbero essere già chiamati a riposare. Lo scrive Il Mattino:

"Con il Lecce oltre a De Bruyne, anche Neres, uscito per crampi, potrebbe partire dalla panchina e lo stesso Buongiorno, che ha terminato la gara a pezzi fisicamente potrebbe non essere titolare. Ma piano con le previsioni".