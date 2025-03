E menomale che stava per andarsene in Arabia Saudita

vedi letture

C'è stato un momento in cui Leonardo Spinazzola poteva lasciare Napoli. Giocava poco, quasi mai, con Olivera titolare fisso e in crescita, soldatino stakanovista di Conte. Ad un certo punto si parlò anche dell'ipotesi Arabia, magari avrebbe lasciato il club azzurro a zero liberando la casella per un nuovo terzino (avanzava, allora, la candidatura di Biraghi, che avrebbe lasciato la Fiorentina).

Poi, la svolta. Kvara via, Spinazzola esterno alto. Gioca bene, regge fisicamente, ricorda a tutti di essere forte, rivelazione a Euro 2020 prima dell'infortunio. Poi si fa male Olivera, Spinazzola fa anche il terzino e lo fa bene. Gol alla Roma, sipario. Oggi è un titolare aggiunto, come Raspadori o Gilmour. E menomale che a gennaio poteva partire. Per qualcuno poteva essere davvero una soluzione utile dato che stava giocando pochissimo. Il calcio come la vita disegna traiettorie particolari. Divertenti. Adesso è impensabile immaginare un Napoli senza Spina.