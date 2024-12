Sky - Spinazzola in uscita: primi sondaggi dalla Spagna e dall'Arabia

vedi letture

Dopo solo 6 mesi all'ombra del Vesuvio Leonardo Spinazzola potrebbe già lasciare il Napoli nella finestra di mercato di gennaio, il club di De Laurentiis avrebbe anche già individuato il sostituto.

Per l'esterno ex Roma, ci sarebbero già stati i primi interessi di Betis Siviglia e di altre squadre in Arabia Saudita. Al momento nulla di accattivante in Italia per il classe '93. A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.