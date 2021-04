È nata la Superlega! Il Betis non perde tempo: cancellate Real, Barça e Atletico dalla classifica

Continuano ad arrivare commenti e reazioni pratiche, alla creazione della SuperLega voluta da 12 top club europei fra cui Juventus, Inter e Milan. In Spagna sono 3 le società che hanno aderito, ovvero Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, con LaLiga, la UEFa e la FIFA che hanno già fatto saper di voler escludere gli "scissionisti" dai campionati e dalla coppe internazionali. Il Betis Siviglia, in tal senso, si è già portato avanti, cancellando dalla classifica del campionato spagnolo le 3 società interessate. Non ci sono più, quindi, Real Madrid, Atletico e Barcellona con la nuova classifica che vede il Siviglia al primo posto con 64 punti, poi Villarreal a 49 e appunto Betis a 48. In calce l'immagine tratta dal sito ufficiale del club andaluso.