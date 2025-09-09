Elmas, subito al lavoro e Conte apprezza: potrà fare tre ruoli, presto l'esordio

Grande impatto con il ritorno al Napoli per Elmas. Uno dei primi a rientrare dopo gli impegni con la nazionale, il centrocampista macedone si è subito messo a disposizione di Conte e non vede l'ora di fare il suo esordio in maglia azzurra.

Esordio 2.0 dopo quello nel 2019 quando fu acquistato giovanissimo per una quindicina di euro. Un'operazione importante per un giocatore che non ha mai smesso di pensare al Napoli e che ora si candida a essere jolly potendo ricoprire tre ruoli: centrocampista, seconda punta oppure esterno. Utile a prescindere dai moduli. Presto toccherà anche a lui.

Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno riscattato e il Napoli ha chiuso per lui.