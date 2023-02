Empoli-Napoli, probabili formazioni Sky: due cambi e il solito ballottaggio davanti

Domani alle 18 il Napoli affronterà l'Empoli al Castellani per la 24ª giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle 18 il Napoli affronterà l'Empoli al Castellani per la 24ª giornata di Serie A. Per Spalletti pochi dubbi di formazione, tra i pali il confermato Meret vorrà riscattare la deludente prestazione della scorsa stagione. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani e Kim con Mario Rui in vantaggio su Olivera. A centrocampo l'intoccabile Lobotka, con Anguissa mezzala destra ed Elmas, in vantaggio su Zielinski, a sinistra. Il tridente d'attacco ha un solo dubbio. Se Osimhen e Kvaratskhelia sono inamovibili, sulla destra Spalletti dovrà risolvere il solito ballottaggio tra Politano e Lozano, con l'italiano in vantaggio sul messicano. Questo è quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio sito.