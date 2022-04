Empoli-Napoli, una sola vittoria in A al Castellani per i partenopei: i precedenti in Toscana

Trasferta di Empoli non storicamente facile per il Napoli.

TuttoNapoli.net

Trasferta di Empoli non storicamente facile per il Napoli. Di seguito i precedenti tra i toscani e i partenopei allo stadio Castellani. L’Empoli ha vinto negli ultimi due confronti in campionato contro il Napoli (2-1 nell’aprile 2019 e 1-0 nel match d’andata), ma non è mai riuscito a battere i campani due volte nel corso dello stesso torneo di Serie A. Il Napoli ha vinto solo una volta nelle otto trasferte di Serie A giocate in casa dell’Empoli (successo per 3-2 il 19 marzo 2017): nel bilancio generale in Toscana anche tre vittorie empolesi e quattro pareggi.