Ufficiale Empoli, non solo Kouamè e Maleh: anche per Zurkowski stagione finita

L'Empoli è il prossimo avversario del Napoli in Serie A: le due squadre si affronteranno il prossimo lunedì alle ore 20:45, allo Stadio Diego Armando Maradona. Per i toscani arrivano però brutte notizie dall'infermeria, non solo in vista della sfida con la squadra di Conte ma per il resto del campionato. Sono infatti tre i calciatori ad aver concluso la stagione anzitempo: Christian Kouamé, Youssef Maleh e Szymon Zurkowski; tutti operati per infortunio.

Di seguito il comunicato medico ufficiale diramato dal club toscano: "Empoli Football Club comunica che nella giornata di oggi sono stati sottoposti ad intervento chirurgico i calciatori Christian Kouamé, Youssef Maleh e Szymon Zurkowski. Christian Kouamé è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, alla presenze dello staff medico azzurro, è perfettamente riuscito.

Youssef Maleh è stato sottoposto ad intervento a livello di legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito anche in questo caso dal Professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma alla presenza dello staff medico azzurro, è perfettamente riuscito. Szymon Zurkowski è stato operato al comparto postero laterale del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Professor Ramon Cugat alla presenza dello staff medico azzurro presso l’Instituto Cugat Servicio de Traumatologia Hospital Quironsalud di Barcellona, è perfettamente riuscito".