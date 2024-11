"Entra, entra!": Dazn svela il richiamo di Conte a Lukaku sullo 0-0

vedi letture

Dazn ha pubblicato sui social un video di Antonio Conte durante la gara persa contro l'Atalanta: la bordocam riprende tutti i movimenti del tecnico azzurro e i richiami e le indicazioni alla squadra. Episodio chiave già a inizio gara sullo 0-0.

Kvaratskhelia va via sulla destra e crossa al centro dell'area dove Lukaku non arriva. Subito una potenziale occasione da gol sprecata. "Entra, entra!" dice Conte al suo attaccante. Chiara la richiesta di averlo più dentro l'area per attaccare la profondità e la porta avversaria. Lukaku manca il pallone per poco e pochi minuti dopo l'Atalanta segnerà l'1-0 con Lookman.