Fabian non brilla con la Spagna, As: "Deve recuperare la potenza delle sue prime prove"

Non brilla Fabian Ruiz. Spagna-Portogallo finisce a reti bianche e il centrocampista del Napoli non fornisce una prestazione al livello delle altre con la maglia della Roja. Lo sottolinea As, commentando così la partita dell'ex Real Betis: "Deve recuperare la potenza delle sue prime prestazioni con la nazionale, quando ha abbagliato tutti. La Spagna gioca un calcio di transizione e lui deve metterci il vigore necessario".