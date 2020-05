"Fabio torna a casa, sei uno di noi!", la pace consolidata sui social tra i tifosi e Quagliarella

Come ogni giorno, anche oggi la Ssc Napoli ha pubblicato sui propri canali social un video che mostra una delle partite del passato giocate proprio nella data odierna. Oggi è toccato alla vittoria degli azzurri contro l'Atalanta nel 2010 nel segno di Fabio Quagliarella, protagonista ed autore di una doppietta. Dopo anni che hanno visto prima i tifosi azzurri scagliarsi contro l'attaccante, etichettato come traditore, la pace sembra ormai fatta, anche dopo le notizie legate ai reali motivi dell'addio di Quagliarella, vittima di stalking insieme alla sua famiglia. E cosi anche sui social sono tanti i commenti di oggi dedicati proprio al giocatore attualmente in forza al Samp, tutti che testimoniano la pace fatta tra le parti: "Fabio sei il più forte", "Torna a casa, sei uno di noi", "Abbiamo avuto di gente che buttava a terra le porte".