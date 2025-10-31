Ufficiale

Fabregas come Conte: non parlerà in conferenza alla vigilia di Napoli-Como

Oggi alle 15:05Notizie
di Francesco Carbone

Cesc Fabregas come Antonio Conte: nessuna conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Como. I tempi ristretti tra la sfida con il Verona e la trasferta partenopea hanno spinto l’allenatore del Como a rinunciare all’incontro con i giornalisti, come già aveva anticipato martedì scorso.

La squadra partirà oggi alla volta di Napoli, dove domani alle 18 affronterà i campioni d’Italia al Maradona. Stessa scelta per Conte, che come ormai da consuetudine nelle settimane di doppio impegno, non parlerà prima del match, come già accaduto alla vigilia della gara con l’Inter.