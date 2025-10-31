Ufficiale

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due giocatori squalificati per un turno

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due giocatori squalificati per un turnoTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:40Notizie
di Francesco Carbone

Sono due i calciatori squalificati per una giornata di campionato dal Giudice Sportivo, all’esito delle gare del nono turno di Serie A. Nello specifico, si tratta di Mattia Viti (Fiorentina, doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario) e Adam Obert (Cagliari, ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e già diffidato). Entra in diffida Rafik Belghali dell’Hellas Verona.

Una giornata di squalifica per Riccardo Scirea, figlio di Gaetano e match analyst della Juventus “per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.