Serie A, il Giudice Sportivo multa 5 società tra cui Napoli e Lecce: le motivazioni
Il giudice sportivo della Serie A, dopo le gare della nona giornata di campionato, ha comminato ammende a cinque società tra cui il Napoli e il Lecce. Questo il comunicato.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco, che costringevano l'Arbitro a interrompere la gara per circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e cinque fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta di plastica semi piena in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, un fumogeno sul terreno di giuoco e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
