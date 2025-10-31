Anguissa si esalta al Maradona: solo Nico Paz ha fatto meglio in casa in Serie A

di Francesco Carbone

Frank Anguissa si esalta davanti al pubblico del Maradona. Il centrocampista del Napoli ha già realizzato tre gol in casa in questa Serie A, eguagliando il suo miglior bottino personale in una singola stagione nei principali cinque campionati europei - traguardo raggiunto anche nel 2022/23 e nel 2024/25.

Tra i centrocampisti del torneo, solo Nico Paz ha fatto meglio finora, con quattro reti interne. Inoltre, dall’inizio della scorsa stagione, Anguissa è il centrocampista che ha segnato più gol di testa in Serie A, ben cinque: un dato che conferma la sua crescente incisività e la capacità di rendersi decisivo anche negli inserimenti offensivi.