Compleanno in casa Napoli, Olivera compie 28 anni: gli auguri del club

Compleanno in casa Napoli. Oggi, 31 ottobre, Mathias Olivera compie 28 anni. La SSC Napoli ha voluto fare gli auguri al terzino con un comunicato sul proprio sito web ufficiale: “Il difensore del Napoli è nato a Montevideo (Uruguay) il 31 ottobre 1997. A Mathias vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

Olivera ha debuttato in azzurro il 15 agosto 2022 in occasione della vittoria per 5-2 al Bentegodi contro il Verona. E' alla sua quarta stagione col Napoli contribuendo alla conquista del terzo e del quarto scudetto. Feliz cumpleanos Mati!”.