Serie A, tradizione positiva in casa contro il Como: il dato che fa sorridere Conte

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:20
di Francesco Carbone

Il Napoli di Antonio Conte, reduce dalle vittorie contro Inter e Lecce, punta a proseguire la propria striscia positiva affrontando al Maradona il Como di Cesc Fabregas. A dare fiducia agli azzurri c’è anche la tradizione: in Serie A, infatti, il Napoli ha sempre vinto nelle dodici sfide casalinghe disputate contro il Como.

Un dato che fa sorridere Conte e i tifosi, considerando che, nella storia del massimo campionato, solo l’Inter può vantare un bilancio analogo - dodici successi su dodici gare interne contro la Pro Patria - mantenendo così il 100% di vittorie davanti al proprio pubblico.