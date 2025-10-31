Chi avrà il pallone? Napoli e Como hanno il possesso più alto della Serie A
TuttoNapoli.net
Napoli-Como sarà anche una sfida tra due squadre che amano avere il pallone tra i piedi. Le due compagini, infatti, guidano la Serie A per percentuale di possesso palla: 60,3% per gli azzurri e 59,4% per i lariani.
La squadra di Fabregas si distingue anche per l’aggressività nella riconquista: è quella che ha effettuato più recuperi offensivi in campionato (72), ben 26 in più del Napoli, fermo a quota 46. Numeri che lasciano presagire una partita giocata ad alti ritmi e con grande intensità nella gestione e nel recupero del pallone.
