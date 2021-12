Febbraio di fuoco: tutte le partite prima e dopo il Barcellona

Tutto concentrato in due settimane, dal 13 al 27 febbraio, con tre partite di campionato e le due di Europa League contro il Barcellona. Ma con chi se la dovrà vedere la squadra di Luciano Spalletti prima e dopo gli impegni europei? Non sarà un calendario molto agevole per i partenopei, visto che si comincerà con la gara contro l'Inter (anche se i nerazzurri avranno poi il Liverpool la settimana seguente) e si chiuderà con la Lazio (impegnata a sua volta in Europa League contro il Porto pochi giorni prima), in mezzo il Cagliari. Questo il quadro completo:

13 febbraio 2022

Napoli-Inter

17 febbraio 2022

Barcellona-Napoli

20 febbraio 2022

Cagliari-Napoli

24 febbraio 2022

Napoli-Barcellona

27 febbraio 2022

Lazio-Napoli