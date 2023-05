Festa Scudetto solo rimandata: come il Club Napoli Lussemburgo ha vissuto l’1-1 di ieri

Grande atmosfera per il Club dell’Unione Azzurra Nel Mondo nel Granducato Partenopeo.

Grande atmosfera per il Club dell’Unione Azzurra Nel Mondo nel Granducato Partenopeo. Il Presidente del Club Napoli Lussemburgo Andrea Castaldo, ed i soci fondatori, nell’occasione di Napoli-Salernitana, hanno accolto circa anche dai paesi confinanti, Germania, Francia e Belgio facendo vivere alla comunità Italo-napoletana l’attesa verso il terzo scudetto del Napoli. Tantissimi i bambini presenti al Club colorato d’azzurro tra bandiere attuali e storiche come quella del primo scudetto del Napoli. Non è mancato il casatiello con il 3 ed il tricolore.

Nonostante il risultato, il pomeriggio è stato pieno di emozioni, dai gol dell’Inter con le prime lacrime al Club per un primo atto già compiuto a Milano, al gol di Oliveira con l’apoteosi totale, abbracci e sguardi con occhi lucidi ci univano ancor di più, tra cori continui che partivano dal nostro megafono accompagnato dal ritmo del nostro tamburo per accompagnare la passione dei napoletani che vivono in Lussemburgo o che erano di passaggio ed hanno scelto il Club per sostenere il Napoli sentendosi a casa.

L’amaro in bocca resta solo per dover attendere ancora qualche giorno, del resto cosa vuoi che sia, se poi vedremo la piazza della capitale lussemburghese con i nostri colori sbandierar ed un solo coro si alzerà: i Campioni dell’Italia siamo noi!”