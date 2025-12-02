Figuraccia Salernitana in C: manita nel derby campano col Benevento

Figuraccia Salernitana in C: manita nel derby campano col Benevento
di Davide Baratto

Debacle della Salernitana che perde per 5-1 il derby campano contro il Benevento. Una gara abbastanza equilibrata nella prima mezz'ora di gioco, passata la quale i padroni di casa hanno cominciato a dilagare. Le 'Streghe' guidate da Floro Flores si rialzano subito dall'ultimo ko esterno a Cosenza, e scavalcano proprio i granata al secondo posto nella classifica del Girone C di Serie C. Dall'altro lato, alla Salernitana servirà grande forza emotiva per lasciarsi alle spalle questa figuraccia.