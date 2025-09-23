Film Scudetto “AG4IN”, dove vederlo da domani: l’elenco di tutti i cinema italiani

Domani esce nei migliori cinema 'AG4IN - Il film del quarto scudetto'. Il club azzurro ha comunicato l'elenco di tutte le sale che proietteranno il film tramite il proprio sito ufficiale: "La SSC Napoli comunica che, a partire dal 24 settembre, “AG4IN – Il film del quarto Scudetto del Napoli” sarà proiettato nei migliori cinema di tutta Italia. Dopo l’entusiasmo suscitato dall’annuncio del film, i tifosi azzurri potranno ora scoprire l’elenco completo delle sale che offriranno l’opportunità di rivivere sul grande schermo la straordinaria cavalcata verso il quarto Scudetto.

Il film, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro, porta gli spettatori al cuore della stagione 2024/25, tra immagini inedite, interviste esclusive e momenti irripetibili che hanno condotto all’epica vittoria del 23 maggio 2025".

Regione Campania

Città Cinema Programmazione dal

Afragola HAPPY 24/09/2025

Agropoli TEATRO DE FILIPPO 24/09/2025

Amalfi IRIS 24/09/2025

Anacapri PARADISO 24/09/2025

Aversa VITTORIA 24/09/2025

Aversa CIMAROSA 24/09/2025

Benevento GAVELI 24/09/2025

Casalnuovo di Napoli MAGIC VISION 24/09/2025

Casoria UCI-CINEMAS CASORIA 24/09/2025

Castellammare di Stabia HALL 24/09/2025

Forio DELLE VITTORIE 24/09/2025

Ischia EXCELSIOR 24/09/2025

Lioni NUOVO 24/09/2025

Marcianise UCI CINEMAS 24/09/2025

Mercogliano MOVIEPLEX 24/09/2025

Mirabella Eclano CARMEN 25/09/2025

Mondragone ARISTON 24/09/2025

Napoli THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Napoli METROPOLITAN 24/09/2025

Napoli MODERNISSIMO 24/09/2025

Napoli PLAZA 24/09/2025

Napoli VITTORIA 24/09/2025

Nocera Inferiore SALA ROMA 24/09/2025

Nola THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Pagani LA FENICE 24/09/2025

Piano di Sorrento DELLE ROSE 24/09/2025

Piedimonte Matese COTTON MOVIE 24/09/2025

Poggiomarino ELISEO 24/09/2025

Pontecagnano Faiano MAXIMALL 24/09/2025

Portici SALA ROMA 24/09/2025

Salerno THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Sant'Anastasia METROPOLITAN 27/09/2025

Sant'Arpino LENDI 24/09/2025

Telese Terme MODERNISSIMO 24/09/2025

Torre Annunziata NEXUS 24/09/2025

Torre del Greco CORALLO 24/09/2025

Torrecuso TORREVILLAGE 24/09/2025

Vico Equense AEQUA 24/09/2025

Regione Abruzzo

Avezzano ASTRA 25/09/2025

Castel di Sangro ITALIA 25/09/2025

Chieti UCI CINEMAS 24/09/2025

Chieti UCI-LUXE MEGALO' 24/09/2025

L'Aquila MOVIEPLEX 24/09/2025

Montebello di Bertona THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Montesilvano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Spoltore ARCA 24/09/2025

Regione Basilicata

Matera UCI CINEMAS 24/09/2025

Regione Calabria

Catanzaro THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Cosenza ANDROMEDA 24/09/2025

Cosenza CITRIGNO 24/09/2025

Maida THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Reggio Calabria LUMIERE 25/09/2025

Regione Emilia-Romagna

Bologna MULTISALA CINECI 25/09/2025

Bologna THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Carpi SPACE CITY 25/09/2025

Casalecchio di Reno UCI-CINEMAS MERIDIANA 24/09/2025

Cento CINE PARK 24/09/2025

Ferrara NOTORIUS 24/09/2025

Modena VICTORIA 25/09/2025

Parma THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Parma THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Reggio Emilia UCI-CINEMAS REGGIO EMILIA 24/09/2025

Rimini GIOMETTI 25/09/2025

Sant'Agata Bolognese MULTISALA CINECI 25/09/2025

Savignano sul Rubicone UCI-CINEMAS ROMAGNA 24/09/2025

Regione Friuli-Venezia Giulia

Fiume Veneto UCI-CINEMAS FIUME VENETO 24/09/2025

Pradamano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Trieste THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Villesse UCI CINEMAS 24/09/2025

Regione Lazio

Roma UCI-CINEMAS PORTA DI ROMA 24/09/2025

Fiumicino UCI-CINEMAS PARCO LEONARDO 24/09/2025

Formia ARENA MARE 25/09/2025

Frosinone DREAM 24/09/2025

Guidonia Montecelio THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Latina OXER 24/09/2025

Roma UCI CINEMAS MAXIMO 24/09/2025

Roma UCI CINEMAS LUNGHEZZA 24/09/2025

Roma LUX 26/09/2025

Roma ADRIANO 24/09/2025

Roma DORIA 24/09/2025

Roma TRIANON 24/09/2025

Roma THE SPACE CINEMAS - MODERNO 24/09/2025

Roma THE SPACE CINEMAS - PARCO DE MEDICI 24/09/2025

Terracina MULTISALA RIO 24/09/2025

Regione Liguria

Genova THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Genova UCI CINEMAS 24/09/2025

Savona DIANA 24/09/2025

Regione Lombardia

Assago UCI-CINEMAS MILANOFIORI 24/09/2025

Azzano San Paolo UCI-CINEMAS ORIO 24/09/2025

Bellinzago Lombardo MOVIE 28/09/2025

Cerro MaggioreTHE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Curno NOTORIOUS 24/09/2025

Lissone UCI-CINEMAS LISSONE 24/09/2025

Milano MERLATA NOTORIUS 25/09/2025

Milano UCI-CINEMAS BICOCCA 24/09/2025

Pavia THE SPACE CINEMAS - MONTEBELLO 24/09/2025

Pioltello UCI-CINEMAS PIOLTELLO 24/09/2025

Rozzano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Sesto San Giovanni CENTRO SARCA NOTORIUS 26/09/2025

VimercateTHE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Regione Marche

Ancona GIOMETTI 25/09/2025

Ascoli Piceno MULTIPLEX DELLE STELLE 25/09/2025

Pesaro GIOMETTI 25/09/2025

Porto Sant'Elpidio GIOMETTI 25/09/2025

Porto d'Ascoli UCI CINEMAS - PORTO D'ASCOLI 24/09/2025

Regione Piemonte

Beinasco THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Moncalieri UCI-CINEMAS MONCALIERI 24/09/2025

Torino UCI-CINEMAS TORINO 24/09/2025

Torino THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Torino MASSAUA 24/09/2025

Torino REPOSI 24/09/2025

Tortona MEGAPLEX 28/09/2025

Regione Puglia

Bari UCI-CINEMAS SHOWVILLE 24/09/2025

Brindisi ANDROMEDA 25/09/2025

Casamassima THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Foggia CITTA' DEL CINEMA 24/09/2025

Gioia del Colle UCI-CINEMAS GIOIA DEL COLLE 24/09/2025

Molfetta UCI-CINEMAS MOLFETTA 24/09/2025

Surbo THE SPACE CINEMAS 24/09/2025

Regione Sardegna

CittàCinemaProgrammazione dal

QuartucciuTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

SestuTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

Regione Sicilia

CittàCinemaProgrammazione dal

BelpassoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

CastrofilippoLE VIGNE25/09/2025

CataniaE-PLANET29/09/2025

MisterbiancoUCI-CINEMAS CATANIA24/09/2025

PalermoUCI-CINEMAS PALERMO24/09/2025

PalermoLA TORRE25/09/2025

Regione Trentino / Alto-Adige

CittàCinemaProgrammazione dal

BolzanoUCI-CINEMAS BOLZANO24/09/2025

Regione Toscana

CittàCinemaProgrammazione dal

ArezzoUCI-CINEMAS AREZZO24/09/2025

Campi BisenzioUCI-LUXE CAMPI BISENZIO24/09/2025

FirenzeTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

FirenzeUCI-CINEMAS FIRENZE24/09/2025

GrossetoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

LivornoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

PratoGIOMETTI25/09/2025

SinalungaNOTORIUS24/09/2025

Regione Umbria

CittàCinemaProgrammazione dal

CorcianoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

PerugiaUCI-CINEMAS PERUGIA24/09/2025

TerniTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

Regione Veneto

CittàCinemaProgrammazione dal

LimenaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

MarconUCI-LUXE MARCON24/09/2025

RovigoNOTORIOUS25/09/2025

San Giovanni LupatotoUCI-CINEMAS VERONA24/09/2025

SileaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

Torri di QuartesoloTHE SPACE CINEMAS24/09/2025

VeronaTHE SPACE CINEMAS - LUGAGNANO24/09/2025

VicenzaUCI-LUXE PALLADIO VICENZA24/09/2025