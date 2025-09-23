Film Scudetto “AG4IN”, dove vederlo da domani: l’elenco di tutti i cinema italiani
Domani esce nei migliori cinema 'AG4IN - Il film del quarto scudetto'. Il club azzurro ha comunicato l'elenco di tutte le sale che proietteranno il film tramite il proprio sito ufficiale: "La SSC Napoli comunica che, a partire dal 24 settembre, “AG4IN – Il film del quarto Scudetto del Napoli” sarà proiettato nei migliori cinema di tutta Italia. Dopo l’entusiasmo suscitato dall’annuncio del film, i tifosi azzurri potranno ora scoprire l’elenco completo delle sale che offriranno l’opportunità di rivivere sul grande schermo la straordinaria cavalcata verso il quarto Scudetto.
Il film, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro, porta gli spettatori al cuore della stagione 2024/25, tra immagini inedite, interviste esclusive e momenti irripetibili che hanno condotto all’epica vittoria del 23 maggio 2025".
Regione Campania
Città Cinema Programmazione dal
Afragola HAPPY 24/09/2025
Agropoli TEATRO DE FILIPPO 24/09/2025
Amalfi IRIS 24/09/2025
Anacapri PARADISO 24/09/2025
Aversa VITTORIA 24/09/2025
Aversa CIMAROSA 24/09/2025
Benevento GAVELI 24/09/2025
Casalnuovo di Napoli MAGIC VISION 24/09/2025
Casoria UCI-CINEMAS CASORIA 24/09/2025
Castellammare di Stabia HALL 24/09/2025
Forio DELLE VITTORIE 24/09/2025
Ischia EXCELSIOR 24/09/2025
Lioni NUOVO 24/09/2025
Marcianise UCI CINEMAS 24/09/2025
Mercogliano MOVIEPLEX 24/09/2025
Mirabella Eclano CARMEN 25/09/2025
Mondragone ARISTON 24/09/2025
Napoli THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Napoli METROPOLITAN 24/09/2025
Napoli MODERNISSIMO 24/09/2025
Napoli PLAZA 24/09/2025
Napoli VITTORIA 24/09/2025
Nocera Inferiore SALA ROMA 24/09/2025
Nola THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Pagani LA FENICE 24/09/2025
Piano di Sorrento DELLE ROSE 24/09/2025
Piedimonte Matese COTTON MOVIE 24/09/2025
Poggiomarino ELISEO 24/09/2025
Pontecagnano Faiano MAXIMALL 24/09/2025
Portici SALA ROMA 24/09/2025
Salerno THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Sant'Anastasia METROPOLITAN 27/09/2025
Sant'Arpino LENDI 24/09/2025
Telese Terme MODERNISSIMO 24/09/2025
Torre Annunziata NEXUS 24/09/2025
Torre del Greco CORALLO 24/09/2025
Torrecuso TORREVILLAGE 24/09/2025
Vico Equense AEQUA 24/09/2025
Regione Abruzzo
Avezzano ASTRA 25/09/2025
Castel di Sangro ITALIA 25/09/2025
Chieti UCI CINEMAS 24/09/2025
Chieti UCI-LUXE MEGALO' 24/09/2025
L'Aquila MOVIEPLEX 24/09/2025
Montebello di Bertona THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Montesilvano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Spoltore ARCA 24/09/2025
Regione Basilicata
Matera UCI CINEMAS 24/09/2025
Regione Calabria
Catanzaro THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Cosenza ANDROMEDA 24/09/2025
Cosenza CITRIGNO 24/09/2025
Maida THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Reggio Calabria LUMIERE 25/09/2025
Regione Emilia-Romagna
Bologna MULTISALA CINECI 25/09/2025
Bologna THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Carpi SPACE CITY 25/09/2025
Casalecchio di Reno UCI-CINEMAS MERIDIANA 24/09/2025
Cento CINE PARK 24/09/2025
Ferrara NOTORIUS 24/09/2025
Modena VICTORIA 25/09/2025
Parma THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Parma THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Reggio Emilia UCI-CINEMAS REGGIO EMILIA 24/09/2025
Rimini GIOMETTI 25/09/2025
Sant'Agata Bolognese MULTISALA CINECI 25/09/2025
Savignano sul Rubicone UCI-CINEMAS ROMAGNA 24/09/2025
Regione Friuli-Venezia Giulia
Fiume Veneto UCI-CINEMAS FIUME VENETO 24/09/2025
Pradamano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Trieste THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Villesse UCI CINEMAS 24/09/2025
Regione Lazio
Roma UCI-CINEMAS PORTA DI ROMA 24/09/2025
Fiumicino UCI-CINEMAS PARCO LEONARDO 24/09/2025
Formia ARENA MARE 25/09/2025
Frosinone DREAM 24/09/2025
Guidonia Montecelio THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Latina OXER 24/09/2025
Roma UCI CINEMAS MAXIMO 24/09/2025
Roma UCI CINEMAS LUNGHEZZA 24/09/2025
Roma LUX 26/09/2025
Roma ADRIANO 24/09/2025
Roma DORIA 24/09/2025
Roma TRIANON 24/09/2025
Roma THE SPACE CINEMAS - MODERNO 24/09/2025
Roma THE SPACE CINEMAS - PARCO DE MEDICI 24/09/2025
Terracina MULTISALA RIO 24/09/2025
Regione Liguria
Genova THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Genova UCI CINEMAS 24/09/2025
Savona DIANA 24/09/2025
Regione Lombardia
Assago UCI-CINEMAS MILANOFIORI 24/09/2025
Azzano San Paolo UCI-CINEMAS ORIO 24/09/2025
Bellinzago Lombardo MOVIE 28/09/2025
Cerro MaggioreTHE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Curno NOTORIOUS 24/09/2025
Lissone UCI-CINEMAS LISSONE 24/09/2025
Milano MERLATA NOTORIUS 25/09/2025
Milano UCI-CINEMAS BICOCCA 24/09/2025
Pavia THE SPACE CINEMAS - MONTEBELLO 24/09/2025
Pioltello UCI-CINEMAS PIOLTELLO 24/09/2025
Rozzano THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Sesto San Giovanni CENTRO SARCA NOTORIUS 26/09/2025
VimercateTHE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Regione Marche
Ancona GIOMETTI 25/09/2025
Ascoli Piceno MULTIPLEX DELLE STELLE 25/09/2025
Pesaro GIOMETTI 25/09/2025
Porto Sant'Elpidio GIOMETTI 25/09/2025
Porto d'Ascoli UCI CINEMAS - PORTO D'ASCOLI 24/09/2025
Regione Piemonte
Beinasco THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Moncalieri UCI-CINEMAS MONCALIERI 24/09/2025
Torino UCI-CINEMAS TORINO 24/09/2025
Torino THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Torino MASSAUA 24/09/2025
Torino REPOSI 24/09/2025
Tortona MEGAPLEX 28/09/2025
Regione Puglia
Bari UCI-CINEMAS SHOWVILLE 24/09/2025
Brindisi ANDROMEDA 25/09/2025
Casamassima THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Foggia CITTA' DEL CINEMA 24/09/2025
Gioia del Colle UCI-CINEMAS GIOIA DEL COLLE 24/09/2025
Molfetta UCI-CINEMAS MOLFETTA 24/09/2025
Surbo THE SPACE CINEMAS 24/09/2025
Regione Sardegna
CittàCinemaProgrammazione dal
QuartucciuTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
SestuTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
Esporta in Fogli
Regione Sicilia
CittàCinemaProgrammazione dal
BelpassoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
CastrofilippoLE VIGNE25/09/2025
CataniaE-PLANET29/09/2025
MisterbiancoUCI-CINEMAS CATANIA24/09/2025
PalermoUCI-CINEMAS PALERMO24/09/2025
PalermoLA TORRE25/09/2025
Esporta in Fogli
Regione Trentino / Alto-Adige
CittàCinemaProgrammazione dal
BolzanoUCI-CINEMAS BOLZANO24/09/2025
Esporta in Fogli
Regione Toscana
CittàCinemaProgrammazione dal
ArezzoUCI-CINEMAS AREZZO24/09/2025
Campi BisenzioUCI-LUXE CAMPI BISENZIO24/09/2025
FirenzeTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
FirenzeUCI-CINEMAS FIRENZE24/09/2025
GrossetoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
LivornoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
PratoGIOMETTI25/09/2025
SinalungaNOTORIUS24/09/2025
Esporta in Fogli
Regione Umbria
CittàCinemaProgrammazione dal
CorcianoTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
PerugiaUCI-CINEMAS PERUGIA24/09/2025
TerniTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
Esporta in Fogli
Regione Veneto
CittàCinemaProgrammazione dal
LimenaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
MarconUCI-LUXE MARCON24/09/2025
RovigoNOTORIOUS25/09/2025
San Giovanni LupatotoUCI-CINEMAS VERONA24/09/2025
SileaTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
Torri di QuartesoloTHE SPACE CINEMAS24/09/2025
VeronaTHE SPACE CINEMAS - LUGAGNANO24/09/2025
VicenzaUCI-LUXE PALLADIO VICENZA24/09/2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro