Il Betis batte l’Atletico, la stampa celebra Natan: “Quanti soldi porterà la cessione!”

Il Real Betis Siviglia ha conquistato una vittoria meritata al Metropolitano contro l’Atletico Madrid, imponendosi grazie a uno splendido gol di Antony nel primo tempo. La squadra andalusa ha giocato con ordine, personalità e grande pazienza, senza mai perdere le marcature contro un avversario di alto livello.

L’Atletico ha faticato a trovare spazi, andando spesso a sbattere contro il solido muro difensivo formato da Llorente e Natan, impeccabili per tutta la gara. Proprio l'ex difensore del Napoli è stato elogiato dalla stampa spagnola al termine del match. Il quotidiano El Correo, scrive nella sua edizione online: "Quanti soldi porterà la cessione! Insieme a Llorente è stato incaricato di prosciugare completamente l'Atletico de Madrid".