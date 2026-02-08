Chi recupera per il Como? Conte ne ritrova due, situazione complicata per Anguissa"

Buone notizie per Antonio Conte, Matteo Politano e Pasquale Mazzocchi sono rientrati con il gruppo e saranno convocati per la sfida contro il Como, quarto di finale di Coppa Italia. I due giocatori hanno terminato il periodo di recupero dai rispettivi infortuni e stamani si sono allenati con il resto della squadra a Castel Volturno. Con le relative cautele saranno a disposizione del tecnico azzurro già dalla sfida di martedì sera contro la squadra di Fabregas.

Situazione più complicata del previsto per Frank Zambo Anguissa. Le parole di Conte in conferenza stampa lasciano molti dubbi sulla sua tabella di recupero. “Anguissa ha un problema alla schiena ed i dottori non stanno riuscendo a risolverlo” ha detto l'allenatore campione d'Italia passando la palla allo staff sanitario. Anche oggi il centrocampista camerunense non è rientrato in gruppo, il problema alla schiena (ernia a livello lombare) gli sta portando fastidi alla gamba per cui non riesce a fare determinati movimenti. Tempi di recupero lunghi ed ancora molto incerti. A riferirlo è Kiss Kiss Napoli.