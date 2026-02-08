Tris Galatasaray e fuga in vetta: assist di Lang e gol Osimhen

vedi letture

La trasferta sul campo del Rizespor si trasforma in un vero e proprio monologo per il Galatasaray, che domina l’incontro dall’inizio alla fine senza lasciare spazio agli avversari. A brillare sono Yilmaz e Akgun, protagonisti di una prestazione offensiva di alto livello, insieme a Victor Osimhen, ex azzurro, decisivo sotto porta. Da segnalare anche il contributo di Noa Lang, arrivato in prestito dal Napoli, che firma il suo primo assist con la maglia giallorossa, confermando un impatto subito positivo. Mauro Icardi, invece, entrato soltanto nel finale al posto di Torreira, non ha avuto il tempo necessario per incidere.

Il momento del Galatasaray resta comunque estremamente positivo, al netto della pesante sconfitta rimediata contro il Manchester City. In ambito nazionale, infatti, il Cimbom non conosce sconfitte dal 13 gennaio, dimostrando una notevole continuità di rendimento. L’ultimo passo falso risale alla Supercoppa di Turchia, nello scontro diretto contro il Fenerbahce, una battuta d’arresto che non sembra aver intaccato la solidità e le ambizioni della squadra.