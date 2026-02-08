Rigore su Vergara, secondo l'AIA non era da revisionare: l'anticipazione di Open VAR

Ad 'Open VAR' su DAZN verrà spiegato che l'arbitro Massa non doveva essere richiamato dal VAR all'On Field Review per rividere il contatto Cornet-Vergara dal quale è scaturito il calcio di rigore poi trasformato da Hojlund, decisivo per la vittoria del Napoli per 3-2 contro il Genoa.

Il contatto, infatti, non è stato considerato tale da rientrare nella casistica dello step on foot e quindi non meritevole di revisione al VAR. L’anticipazione è stata fornita nel corso della trasmissione 'Salotto Azzurro', in onda su Otto Channel.