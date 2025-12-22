Prima pagina Finale che vale 11 mln, CdS: "L'araba Felice"

vedi letture

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, in programma questa sera a Riyadh, sottolineando il peso economico e simbolico della sfida: in palio c’è un trofeo che vale 11 milioni di euro e che assegnerà il primo titolo stagionale.

Il titolo è emblematico, "L’Araba Felice", a evocare una notte che può trasformarsi in festa e che vale anche molti soldi. In primo piano le parole di Neres, che carica l’ambiente con un messaggio chiaro: "La meritiamo noi".