Ufficiale Finestra di mercato per il Mondiale per Club: inizia oggi, regole e durata

vedi letture

Sono giorni molto intensi questi, tra campo e mercato. Sì, perché inizia ufficialmente a tutti gli effetti oggi la finestra di mercato aggiuntiva voluta dalla FIFA in ottica Mondiale per Club e che permetterà a tutti i club di concludere affari per dieci giorni, dal 1° al 10 giugno. La finestra speciale di mercato è stata voluta e ideata dalla FIFA, che l'ha introdotta con questo comunicato ufficiale: "In base al regolamento, le Associazioni Membre FIFA dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club FIFA avranno la possibilità di aprire una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell’inizio della competizione. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro FIFA interessata".

Una decisione recepita nello scorso autunno dal Consiglio Federale, vista la presenza nella competizione di Inter e Juventus. Ma non saranno solamente queste due squadre a poter fare mercato, perché le trattative sono aperte a tutti. Prevista anche una nuova finestra relativa a chi volesse 'anticipare' diritti di riscatto e/o controriscatti rispetto alle canoniche tempistiche federali. Per i primi c'è tempo da oggi al 4 giugno, per i secondi dal 5 all'8.