Ufficiale Infortunio Gudmundsson: il comunicato della Fiorentina e i tempi di recupero

vedi letture

Albert Gudmundsson si è infortunato nella sosta per le nazionali con la sua Islanda e il mondo Fiorentina attende col fiato sospeso di conoscere le sue condizioni. A tal proposito il club gigliato ha diffuso un primo bollettino medico sulle sue condizioni.

Si legge nel report medico dei toscani a proposito di Gudmundsson: "ACF Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella serata di sabato, nel corso della partita Islanda-Azerbaigian. Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazone a carico del legamento perone/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato".

Anche leggendo le ultime righe del comunicato, non sembrerebbe un infortunio gravissimo per Gudmundsson, che comunque verosimilmente sarà costretto a saltare almeno la partita della ripresa in Serie A, sabato sera al Franchi contro il Napoli.