Lucca o Hojlund? Cds: "Conte ha deciso chi giocherà dal 1' a Firenze"

vedi letture

La sua ultima volta italiana risale al 4 giugno 2023 con l’Atalanta contro il Monza: sabato saranno 832 giorni

Rasmus Hojlund andrà in panchina nella sfida che il Napoli giocherà sabato a Firenze. Questa, secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la decisione di Antonio Conte per la trasferta del Franchi: "Hojlund partirà in panchina alle spalle di Lucca e pronto a piombare sul treno in corsa come un falco. La serata del Franchi, tra l’altro, scandirà un bel po’ di cose significative: la prima convocazione e possibilmente i primi minuti con il Napoli, ma anche il ritorno in Serie A dopo due stagioni in Premier con lo United.



La sua ultima volta italiana risale al 4 giugno 2023 con l’Atalanta contro il Monza: sabato saranno 832 giorni.

Il finale: 5-2 per la Dea, Ras segnò il terzo gol e poi filò a Manchester. Giovedì, dicevamo, tornerà in Inghilterra e vivrà una sorta di derby con il City, all’interno di una serata in cui il grande protagonista sarà inevitabilmente De Bruyne, dieci anni da Citizen".