Flop Italia, Corriere dello Sport: "Non Vamos"
Italia crolla 4-1: Mondiale da conquistare ai playoff. Serata amarissima per la Nazionale di Gennaro Gattuso, travolta 4-1 dalla Norvegia di Haaland a San Siro. E pensare che gli azzurri erano passati in vantaggio grazie a Esposito: un’illusione durata poco, prima della tempesta scatenata dal fenomeno norvegese.
Il pubblico ha fischiato duramente a fine partita, consapevole che ora il Mondiale si passa attraverso i playoff. «Chiediamo scusa» ha dichiarato Gattuso, deluso e provato. Giovedì, con il sorteggio, si scoprirà l’avversaria della semifinale playoff: una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Macedonia o Galles.
