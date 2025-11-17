Prima pagina

Flop Italia, Corriere dello Sport: "Non Vamos"

Oggi alle 08:15Notizie
di Arturo Minervini

Italia crolla 4-1: Mondiale da conquistare ai playoff. Serata amarissima per la Nazionale di Gennaro Gattuso, travolta 4-1 dalla Norvegia di Haaland a San Siro. E pensare che gli azzurri erano passati in vantaggio grazie a Esposito: un’illusione durata poco, prima della tempesta scatenata dal fenomeno norvegese.

Il pubblico ha fischiato duramente a fine partita, consapevole che ora il Mondiale si passa attraverso i playoff. «Chiediamo scusa» ha dichiarato Gattuso, deluso e provato. Giovedì, con il sorteggio, si scoprirà l’avversaria della semifinale playoff: una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Macedonia o Galles.