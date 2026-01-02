Tuttosport sul mercato: "Cancelo, la Juve sfida l'Inter"
Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio al mercato, che coinvolge chiaramente anche la Juventus. I bianconeri infatti avrebbero lanciato la sfida all'Inter, inserendosi nella corsa a Joao Cancelo, in uscita dall'Al Hilal. Il portoghese è seguito dal Barcellona ma stuzzica entrambi i club italiani, che tuttavia dovranno scontrarsi anche con l'ingaggio monstre da 18 milioni: Cancelo quindi potrebbe tornare in Italia a patto di ridursi lo stipendio.
Mendes quindi ha aperto la partita per il terzino, che farebbe comodo tanto all'Inter quanto ai bianconeri viste le esigenze di reparto. Spalletti però può essere la chiave per il ritorno dell'ex City alla Vecchia Signora. Intanto la Juventus valuta anche rinforzi a centrocampo, guardando sempre all'Arabia Saudita: i bianconeri infatti valutano la chance Ruben Neves e sono sempre in costante monitoraggio su Kessie.
