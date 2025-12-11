Sciopero generale in Portogallo: niente aerei, tifosi azzurri bloccati a Lisbona

Oggi alle 13:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Disagi enormi per i 4mila tifosi del Napoli presenti a Lisbona per la sfida di Champions. Lo sciopero generale che oggi paralizza il Portogallo, il primo dopo 12 anni, ha infatti provocato una lunga serie di cancellazioni e modifiche ai voli, lasciando centinaia di sostenitori azzurri senza certezze sul rientro in Italia.

Molti non sanno ancora quando riusciranno a partire, con opzioni che oscillano tra domani e sabato. Per evitare problemi logistici, il Napoli ha scelto di tornare subito dopo la partita, rinunciando al pernottamento inizialmente previsto in città.