Formazione e cambi con lo Spartak pensando a Firenze: l'11 di Spalletti è già deciso

Un confronto sereno, analizzando anche alcuni errori commessi, ma senza fare drammi dopo un ko a dir poco episodico. Così Luciano Spalletti ha provato a gestire ieri il ritorno a Castel Volturno dopo il primo ko stagionale, arrivato in casa contro lo Spartak in una gara condizionata chiaramente dall'espulsione di Mario Rui dopo una prima mezz'ora con gli azzurri in controllo. Tanto rammarico, anche perché il tecnico - oltre al girone da dover risalire - non ha potuto gestire al meglio le rotazioni, con Fabian ad esempio in campo per tutta la gara (l'unico tra quelli che saranno titolari a Firenze, oltre ai sempre presenti Koulibaly e Di Lorenzo) ed altri elementi come Demme e Mertens che non hanno potuto avere i primi minuti.

SCELTE GIA FATTE - La formazione per Firenze, come fatto intendere da Spalletti già dopo lo Spartak con la spiegazione del cambio di Insigne al 40', è già fatta da giorni. Le scelte iniziali per lo Spartak sono state anche in prospettiva della trasferta delicata contro la squadra di Italiano che arriva al termine di un tour de force già molto impegnativo. E' il caso della conferma per due gare di fila di Politano, arrivata nell'ottica di avere Lozano dall'inizio a Firenze: un altro giocatore, oltre Osimhen, per attaccare al meglio la profondità sulla linea alta dei viola. A centrocampo è stato risparmiato il primo tempo ad Anguissa ed il secondo a Zielinski, che agiranno col solito Fabian, ed in difesa rientrerà Rrahmani, in coppia con Koulibaly, e Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Tra i pali invece si rivedrà Ospina per poi rinviare una scelta più precisa sulle gerarchie a dopo la sosta per le nazionali.