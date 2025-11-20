Formazione Napoli, sorpresa Mediaset: "Unico vero dubbio è in difesa"

Oggi alle 13:20Notizie
di Fabio Tarantino

Il portale Sportmediaset anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Conte per la partita di sabato. L'unico vero ballottaggio per Conte, che per ora confermerà il 4-3-3, è a sinistra, tra Olivera e Gutierrez. Davanti Neres nettamente favorito su Lang, mentre Elmas scalerà a centrocampo per prendere il posto dell'infortunato Anguissa.

Per l'Atalanta, invece, Palladino valuta la difesa a quattro ed è pronto a rilanciare Scamacca mandandolo in campo dal 1' contro il Napoli con Lookman e De Ketelaere a supporto sulle corsie.