Conte, telefonata a Raspadori! Schira: “Il Napoli apre all’arrivo ma ad una condizione”

vedi letture

Giacomo Raspadori non è così convinto di andare alla Roma. Secondo quanto riferito su YouTube da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, l’attaccante anche nelle ultime ore non avrebbe fornito una risposta definitiva al club giallorosso. Una situazione che ha aperto nuovi scenari. Sul giocatore c’è anche la Lazio, ma non solo.

Antonio Conte si è mosso in prima persona, contattando Raspadori per sondarne la disponibilità. Un segnale chiaro dell’interesse del Napoli, che si trova a dover fare i conti con una possibile uscita di Lorenzo Lucca e con le condizioni non ancora ottimali di Romelu Lukaku. Il club azzurro, però, resta cauto. L’operazione potrebbe decollare solo a una condizione precisa: l’apertura dell’Atletico a un prestito con diritto di riscatto. In quel caso, il Napoli sarebbe pronto ad approfondire concretamente la trattativa. Per ora si tratta di semplici sondaggi.