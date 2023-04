FOTO - Lo Scudetto a Varese: nonostante il volantino i tifosi espongono striscioni e bandiere

Gli ultrà del posto hanno provato a vietare i festeggiamenti ai tifosi del Napoli che vivono nella città lombarda.

"Varese tifa Varese. Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi. In particolar modo quelli del Napoli". Questo c'è scritto su un volantino distribuito a Varese nei giorni scorsi, con cui gli ultrà del posto hanno provato a vietare i festeggiamenti ai tifosi del Napoli che vivono nella città lombarda. Ma ai tifosi del Napoli di Varese interessa poco o nulla: tanti di loro infatti hanno ignorato il volantino ed esposto bandiere e striscioni, come il nostro lettore Marco che ci ha inviato questa foto.