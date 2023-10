FOTO - Napoli-Fiorentina, altro pienone in arrivo: restano tre settori disponibili

. Al momento restano disponibili su Ticketone poche centinaia di biglietti di Distinti superiori oltre alle Tribune.

Prosegue la vendita libera per Napoli-Fiorentina, in programma domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Al momento restano disponibili su Ticketone poche centinaia di biglietti di Distinti superiori oltre alle Tribune. L'anello inferiore risulta esaurito anche nei Distinti Qui per acquistare il tuo biglietto su Ticketone.