FOTO - Napoli-Torino, le pagelle del Pampa Sosa: Kvara top, Jesus da 7 e Zielinski bocciato

Ecco le pagelle del Pampa Sosa per la partita del Napoli contro il Torino, terminata sul risultato di 1-1 con le reti di Kvaratskhelia e Sanabria. L'ex attaccante azzurro elegge come migliore Kvaratskhelia con un sontuoso 7,5. Premiati con il 7 in pagella anche Juan Jesus, Lobotka e Politano. Bocciatura totale per Zielinski che riceve un 5, insufficiente anche Osimhen che esce con 5,5. Di seguito la pagella completa.