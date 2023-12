FOTO - Rigore negato a Osimhen, il Var non interviene e l'Inter raddoppia con Barella

Il Napoli protesta e l'Inter raddoppia al Maradona.

Il Napoli protesta e l'Inter raddoppia al Maradona. Dopo il gol convalidato all'Inter nonostante un fallo ad inizio azione di Lautaro, altro episodio che danneggia il Napoli. Osimhen viene toccato sul tendine in area da Acerbi, Massa lascia continuare, l'azione continua e un diagonale di Kvara trova una grande parata di Sommer. Incredibilmente il Var non interviene nonostante l'evidente fallo.

Qualche secondo dopo l'Inter va ancora in rete con Barella. Grandissimo gol di Barella. Carlos Augusto serve Lautaro Martinez sulla sinistra. Cross basso per Barella: stop, dribbling e tiro che non dà scampo a Meret.