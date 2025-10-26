Foto

Fotogallery Napoli-Inter: gli spettacolari scatti dal campo di Tuttonapoli

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:45
di Antonio Noto

Il Napoli torna a fare il Napoli e vince lo scontro diretto contro l'Inter, dimostrando una reazione da grande squadra dopo il pesante ko in Champions League. I campioni d'Italia s'impongono 3-1 al Maradona grazie alle reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa, un rigore, una prodezza balistica e una stupenda azione personale. Di seguito gli scatti spettacolari dal campo. 

