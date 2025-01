Fu a un passo dal Napoli, ora può finire in Cile: futuro sorprendente per Keylor Navas

Keylor Navas verso una destinazione sorprendente. Svincolato dopo aver pronunciato le parole d'addio al Paris Saint-Germain la scorsa estate, il portiere costaricano (con 114 presenze in nazionale) sarebbe in trattativa con il Colo-Colo. L'estremo difensore ex Real Madrid e Nottingham Forest potrebbe davvero abbracciare Arturo Vidal nella squadra con sede a Santiago del Cile, nella massima divisione del campionato locale.

Secondo il noto esperto di calciomercato internazionale César Luis Merlo - ripreso fedelmente dal quotidiano francese L'Equipe -, i negoziati per mandare in porto l'affare sono guidati dal presidente del club sudamericano, Anibal Mosa, e questa settimana potrebbe arrivare il giorno tanto atteso della firma del contratto.