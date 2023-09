Garcia fa riposare Osimhen e Politano: già non giocarono l'ultima mezz'ora con l'Udinese

Garcia fa turnover in attacco per la trasferta di Lecce.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Garcia fa turnover in attacco per la trasferta di Lecce. Gli azzurri scenderanno in campo alle 15 al Via del Mare con Lindstrom e Simeone nel tridente e il solo Kvaratskhelia confermato titolare dopo il poker all'Udinese. A riposo, dunque, in vista della sfida in Champions League contro il Rea Madrid, Osimhen e Politano nonostante non abbiano disputato l'intero match contro i friulani. I due attaccanti, infatti, furono preservati già con l'Udinese, uscendo dal campo al 63' proprio al posto dell'argentino e del danese.