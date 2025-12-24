Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Napoli, gioia e guai. Neres alle stelle, ma ora mercato solo a saldo zero"

Gazzetta dello Sport: "Napoli, gioia e guai. Neres alle stelle, ma ora mercato solo a saldo zero"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:57Notizie
di Arturo Minervini

“Vai con Pio”, titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che dedica ampio spazio all'attaccante dell'Inter e alle sue possibilità di consacrarsi in maniera definitiva nel 2026. 

"Napoli, gioia e guai. Neres alle stelle, ma ora mercato solo a saldo zero". Questo invece lo spazio dedicato al Napoli dalla rosa nel suo taglio laterale di oggi. 