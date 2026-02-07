Stadio Maradona, Jorit ha completato il murales: gli 11 azzurri della storia del Napoli

vedi letture

E' stato completato il murale realizzato dallo street artist Jorit all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, tra Curva A e Distinti. L’opera raffigura un undici ideale del Napoli che attraversa le epoche: da Zoff, Krol e Juliano, simboli degli anni Settanta, fino ai protagonisti dei primi due scudetti come Maradona, Careca e Bruscolotti, passando per campioni più recenti come Hamsik, Cavani, Mertens, Koulibaly e Ghoulam. Il murale, finanziato dalla Fondazione Jorit con un contributo di 50mila euro, vuole rendere omaggio alla storia azzurra, pur escludendo i calciatori che hanno conquistato il terzo e il quarto scudetto.

L’artista ha terminato il lavoro nella mattinata di ieri e l’opera sarà ufficialmente inaugurata martedì sera, in occasione della partita di Coppa Italia contro il Como. Tra i dettagli più suggestivi spiccano le pupille di Maradona, in cui compaiono due figure femminili, e quella di Cavani, che racchiude l’immagine di un ragazzo.