Serie A, Hojlund ancora a secco nel 2026: l'azzurro è il giocatore che ha tentato più tiri

Oggi alle 15:15
di Antonio Noto

Dopo aver realizzato una doppietta in campionato contro la Cremonese lo scorso 28 dicembre, Rasmus Hojlund è rimasto a secco di gol in tutte le sue sette presenze in Serie A nel 2026. Nel nuovo anno solare, infatti, nessun giocatore ha tentato più tiri totali del danese senza segnare nel torneo: 15, al pari di Jesús Rodríguez.

