La sindrome del Maradona: il Napoli a Genova per invertire il trend in trasferta

L'allontanamento dal Maradona fa male al Napoli che durante questa stagione ha perso 8 delle 16 trasferte totalizzate fino ad adesso. La metà delle gite lontane da Fuorigrotta hanno dato esito negativo, con disfatte pesanti come Eindhoven e Torino. Nessuna squadra di Serie A ha collezionato più cadute in trasferta in questa stagione (8 anche per Lecce e Fiorentina).

In campionato le sconfitte fuori casa sono già state 5 su 12: Milan, Torino, Bologna, Udinese e Juventus con 6 vittorie e un pareggio: soltanto una volta nella sua carriera tra Serie A, Serie B e Premier, Conte ha perso più volte in trasferta: 6 in 19 partite. E allora il Napoli a Genova cercherà di invertire il trend sin da subito per ristabilire la propria posizione in campionato e blindare il posto in Champions League.