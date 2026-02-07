Genoa-Napoli, ultime di formazioni Sky: Conte ritrova un titolarissimo

Genoa-Napoli, ultime di formazioni Sky: Conte ritrova un titolarissimo
Oggi alle 13:10
di Antonio Noto

Manca sempre meno alla sfida tra Genoa e Napoli, anticipo della 24ª giornata di Serie A al Ferraris, con fischio d’inizio fissato per le ore 18. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il Genoa dovrebbe affidarsi in attacco alla coppia Vitinha-Colombo, con Malinovskyi a guidare il centrocampo insieme a Frendrup ed Ellertsson, favorito su Amorim. De Rossi dovrà rinunciare a Baldanzi, fermo per un problema muscolare, mentre Siegrist resta indisponibile.

Sul fronte Napoli, Antonio Conte può sorridere per il recupero di Rrahmani, pronto a tornare titolare in difesa dopo l’infortunio. Sulla fascia destra dovrebbe agire ancora Gutierrez, vista l’assenza di Di Lorenzo, mentre in attacco spazio alla coppia Vergara-Elmas alle spalle di Hojlund, con Lukaku pronto a subentrare dalla panchina a gara in corso.

GENOA (3-5-2) la probabile formazione: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson, Frendrup, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte