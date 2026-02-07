Conte e le difficoltà fuori casa da cancellare: quest'anno ha perso il 50% delle trasferte

La vittoria esterna manca da inizio gennaio ed in generale il Napoli quest'oggi sarà di scena a Genova per provare a migliorare il rendimento fuori casa che finora - tra Campionato e Champions - ha lasciato molto a desiderare. I numeri infatti sono emblematici e raccontano di particolari difficoltà incontrate lontano da Fuorigrotta.

Il Napoli infatti ha perso 8 delle 16 trasferte ufficiali in questa stagione (6V, 2N). 5 sconfitte di 12 trasferte solo in questa Serie A (6V, 1N); tra le squadre di questa Serie A, nessuna ha registrato più sconfitte fuori casa nel 2025/26 tra tutte le competizioni (otto anche Lecce e Fiorentina), riferiscono i colleghi di Opta nell'avvicinamento alla gara sul campo del Genoa che potrà dire tanto in questo senso.